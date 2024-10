KWPN Verrichtingsonderzoek beëindigd voor tuigpaardhengst Pavarotti

Het KWPN Verrichtingsonderzoek is vroegtijdig beëindigd voor de Bocellie-zoon Pavarotti. Op 30 september begonnen zeven tuigpaardhengsten aan het najaarsonderzoek. Zes daarvan nemen op zaterdag 12 oktober deel aan de tussenbeoordeling.

Pavarotti is gefokt door A.G. van Ooyen uit Koekange en staat geregistreerd bij Leendert Veerman uit Wittelte. Het KWPN meldt dat het onderzoek in overleg met de geregistreerden beëindigd is.

De zes hengsten die nog aan het najaarsonderzoek deelnemen lopen zaterdag het tussenexamen op de Pavo-baan. De eerste hengst verschijnt om 14.000 uur voor de hengstenkeuringscommissie bestaande uit voorzitter Wim Versteeg, Thomas van der Weiden, Bauke de Boer en inspecteur Viggon van Beest.

Bron: KWPN