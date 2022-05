KWPN verrichtingsonderzoek: Newton E naar huis

Vandaag zijn de in Ermelo aanwezige springhengsten beoordeeld door de KWPN hengstenkeuringscommissie. Om veterinaire redenen is besloten om de vierjarige Newton E (Toulon x Hinault) door te verwijzen naar het najaarsonderzoek. Daarmee gaan dertien springhengsten richting de laatste week, te weten negen driejarigen, drie vierjarigen en één zesjarige.

De eindpresentatie is op zaterdag 28 mei en daarmee is aankomende dinsdag de laatste officiële beoordeling. Vandaag konden de hengsten vast wennen aan publiek, aangezien er in het kader van het ‘warm welkom’ een groep geïnteresseerden aanwezig was om de verrichtingen te volgen.

‘Heel stel bruikbare hengsten’

“Het was voor de hengsten een beetje spannend met publiek maar ze lieten zich doorgaans goed rijden en beoordelen. De hengstenkeuringscommissie is er van overtuigd een stel heel bruikbare hengsten te gaan overhouden aan dit onderzoek”, vertelt senior-inspecteur Henk Dirksen.

