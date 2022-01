KWPN verrichtingsonderzoek: Nog drie hengsten naar huis

Nadat eerder al vier springhengsten naar huis werden gestuurd is het aantal deelnemende hengsten aan het KWPN verrichtingsonderzoek nu nog verder uitgedund. Voor Nevantos (Ibolensky x Tangelo van de Zuuthoeve) en Nautulus (Jamboree TN x Harley VDL) is het onderzoek beëindigd, Sniper van D’Hemelse Breedte (Untouchable x Ogano Sitte) is doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek.