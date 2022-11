KWPN verrichtingsonderzoek: O’Macho VDP naar huis

Vandaag stond in Ermelo de laatste officiële tussenbeoordeling van de spring- en Gelderse hengsten op de agenda. Na beoordeling door de KWPN hengstenkeuringscommissie mogen vijftien springhengsten en allebei de Gelderse hengsten hun weg richting het eindexamen vervolgen. Voor één springhengst is het onderzoek beëindigd. Dat is O’Macho VDP (Heartbreaker x Quidam de Revel).