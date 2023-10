KWPN verrichtingsonderzoek: specifiekere rapportages en punten verdwijnen (voorlopig)

Het KWPN zet een aantal flinke stappen in aanpassing van de hengstenselectie. Niet alleen faciliteert het KWPN de hengstenkeuring voor vierjarigen, ook aan de informatie die fokkers krijgen uit verrichtingsonderzoek wordt gesleuteld. De rapportages moeten vanaf 2024 specifieker zijn en bij wijze van pilot worden de punten afgeschaft. Daarmee stemde de Ledenraad afgelopen woensdag in.

De KWPN verrichtingsrapportages worden al tig jaren geschreven volgens een vast stramien, waar het ene rapport nauwelijks te onderscheiden is van het andere rapport. Daar moet per 2024 verandering in komen. “De rapportage wordt qua omvang ingekort maar tekstueel meer specifiek op de hengst geschreven. Streven is om hiermee de opvallende eigenschappen van de hengst specifieker weer te geven zodat de fokker een betere inschatting kan maken wat de hengst kan toevoegen aan zijn fokmerrie”, schrijft het KWPN daarover.

Punten bij wijze van pilot achterwege

Verder gaat het KWPN experimenteren met het weglaten van de punten. “Door het achterwege laten van de cijfers en een duidelijke omschrijving per hengst wil het KWPN de fokker stimuleren zelf een passende keuze voor de merrie te maken en alle goedgekeurde hengsten evenveel kansen te geven”, aldus het KWPN.

Daar zit de volgende gedachtengang achter: “Tijdens het verrichtingsonderzoek wordt een inschatting gemaakt van de natuurlijke aanleg van de hengsten. Hoewel het lastig is om op jonge leeftijd goed in te schatten of een hengst de aanleg voor de Grand Prix heeft, dient de zadeltest als een indicator voor de toekomstige ontwikkeling. Dit is zeer waardevol, omdat je door de korte generatie-interval (bij inzet van jonge hengsten) sneller vooruitgang boekt in de fokkerij. Tegelijkertijd zien we dat hengsten met hoge verrichtingscijfers veelvuldig worden ingezet in de fokkerij. Bij wijze van pilot worden daarom de komende twee jaar de cijfers voor de diverse onderdelen worden weggelaten in de verrichtingsrapportage.”

Vooral dressuurhengsten

Dat verrichtingstoppers grote aantallen merries krijgen is een verschijnsel dat zich voordoet in de dressuur. Verrichtingstopper Extreme US (voorjaarsonderzoek 2022, 89 punten) zette dit jaar meer dan 400 veulens op de wereld, daarvoor waren er enorme jaargangen van hengsten als Kjento (90 punten) en Jameson RS2 (90 punten).

Bron: Horses.nl/KWPN