KWPN VO: negen 3-jarige dressuurhengsten blijven in Ermelo

Vrijdag kwam de KWPN hengstenkeuringscommissie dressuur bijeen in Ermelo om de driejarige hengsten te beoordelen. Alle negen mogen het verrichtingsonderzoek vervolgen. Daarnaast werd de vierjarige Onedin (Glock's Toto Jr x Metall) aangeboden maar deze hengst heeft geen groen licht gekregen om deel te nemen aan het verrichtingsonderzoek.

Voorzitter Bert Rutten concludeert dat de hengsten zich vooralsnog naar behoren laten beoordelen. “De driejarige hengsten laten zich over het algemeen goed rijden en bewerken. We zijn pas net begonnen dus de komende weken zal er meer duidelijk worden. Volgende week vrijdag beoordelen we de hengsten opnieuw en zal er ook overleg met de eigenaren volgen”, licht Rutten toe.

Op dit moment staan er negen dressuurhengsten op het KWPN Centrum in Ermelo. Elke dinsdag worden zij getraind onder leiding van commissielid Johan Hamminga en elke vrijdag volgt een beoordeling door de voltallige commissie.

Bron: KWPN