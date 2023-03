KWPN VO: U-Rock van de Heffinck doorverwezen naar najaarsonderzoek

Het KWPN voorjaarsonderzoek is inmiddels een week 'onderweg' en van de twaalf deelnemende driejarige springhengsten zijn er nog elf over. "Afgelopen weekend is in overleg met de hengstenkeuringscommissie en de eigenaar besloten om de Chacco Blue-zoon U-Rock vd Heffinck door te verwijzen naar het najaarsverrichtingsonderzoek", schrijft het KWPN over de hengst van Stal Van der Haar.