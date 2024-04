KWPN Voorjaarsonderzoek: 15 springhengsten op stal, één vierjarige aangewezen

Vijftien driejarige springhengsten zijn vanmorgen aangeleverd voor het KWPN Verrichtingsonderzoek. In totaal werden negentien hengsten (zeventien aangewezen hengsten en twee vrijwillige deelnemers) gepresenteerd: eentje (cat.nr 12/125 Rich and Royal) had een wondje aan zijn been en kan eventueel volgende week worden nageleverd en dat geldt ook voor vrijwillige deelnemer cat.nr 25/26 Check Out Blue Z. Bij twee hengsten (cat.nr 10/114 Raptor ADC en cat.nr 24 Ramazzotti) waren de entingen in het paspoort niet in orde. Een vierjarige hengst werd aangewezen bij de herkansing onder het zadel: tweede bezichtigingshengst Pura Vida (v. Carambole).

Vijftien driejarige hengsten zijn dus vandaag begonnen aan hun verrichtingsonderzoek en eventueel kan cat.nr 12/125 Rich and Royal (Mumbai van de Moerhoeve x Crunch) van fokker Roelof Bril en Runningwell Sports Horses volgende week nog instromen. Dat geldt niet voor cat.nr 10/114 Raptor ADC (Luigi d’Eclips x Emerald van ’t Ruytershof) van M. Geerts uit Wuustwezel en Van Olst Horses en de vrijwillige deelnemer cat.nr 24 Ramazzotti (Check In x Balou du Rouet) van H.J. Luijerink.

De entingen in het paspoort waren niet in orde en dat is een vereiste voor de aanlevering. In artikel 8 van het veterinairreglement staat dat paarden die langer dan een week op het KWPN Centrum verblijven minstens twee weken voorafgaand aan de test geënt moeten zijn tegen influenza en rhinopneumonie.

Eén vrijwillige deelnemer

Een (niet-aangewezen) hengst is vrijwillig opgegeven voor het onderzoek hij kan eventueel volgende week worden nageleverd: Check Out Blue Z (Chacco-Blue x Heartbreaker) van Stal Brinkman. Hij bleef op de KWPN Hengstenkeuring 2024 staan in de tweede bezichtiging.

Een vierjarige aangewezen

De eerste zadelpresentatie voor oudere springhengsten (die op 23 april kunnen worden aangeleverd) heeft één nieuw aangewezen hengst opgeleverd. De tweede bezichtigingshengst (HK’23) Pura Vida (Carambole x Stakkato x Carthago) van Arie Hoogendoorn en Jan Greve werd aangewezen (onder voorbehoud van de veterinaire onderzoeken).

Aangeleverde driejarige springhengsten

Bron: Horses.nl