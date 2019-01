KWPN Voorjaarsonderzoek 2019 verkort naar 50 dagen

Het KWPN start dit voorjaar een pilot op wat betreft de duur van het voorjaarsverrichtingsonderzoek. De test wordt van 70 dagen ingekort tot 50 dagen en de aanlevering schuift op naar april. De fokkerijraad heeft dit aan het Algemeen Bestuur geadviseerd na gevoerde gesprekken met hengstenhouders en -opfokkers en het bestuur heeft slagvaardig gehandeld.

Ook tijdens het fokkerscafé van vorige week in Zwolle kwam dit onderwerp aan de orde en ook op de volgende fokkerscafé’s (15 januari Houten, 22 januari Mill, 28 januari Zwolle). De resultaten van alle fokkerscafés alsmede de uitkomsten van de evaluatie van de 50-dagen durende pilot worden geanalyseerd en weer besproken in de Fokkerijraad. In de loop van dit jaar wordt advies uitgebracht over de definitieve tijdsduur van de toekomstige verrichtingsonderzoeken.

Later aanleveren

De start van het komende verrichtingsonderzoek zal later plaatsvinden, zodat de hengsten thuis langer doorgetraind worden. Het is de bedoeling dat de hengsten in april (precieze datum wordt nog bekend gemaakt, maar sowieso na 12 april) worden aangeleverd.

Extra EPTM-test

Het inkorten van het verrichtingsonderzoek levert extra ruimte voor de populaire EPTM-test voor merries op. Voorafgaand aan de start van het voorjaarsverrichtingsonderzoek wordt er daarom een extra EPTM-test georganiseerd (zonder zadelmak maken). Aanlevering voor deze test staat op 14 maart gepland, aanlevering voor de tweeweekse test op 29 maart. Examen op 12 april.

Bron: KWPN/Paardenkrant-Horses.nl