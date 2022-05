KWPN Voorjaarsonderzoek 2022: Oslo met 84,5 punten topper, 12 springhengsten ingeschreven

Het KWPN Voorjaarsonderzoek zit er op. 11 springhengsten verschenen vandaag in de eindpresentatie, de twaalfde ingeschreven hengst was niet fit. De driejarige Oslo (Cote de Zelande Delta Mossel Z x Chaman) van fokker M. van Heel en Joop van Uytert werd met een totaal van 84,5 punten (met 9's voor de reflexen en de techniek) verrichtingstopper.

Negen driejarige, drie vierjarige en één zesjarige springhengst hebben zojuist in Ermelo hun dekbrevet in ontvangst kunnen nemen. Elf van de twaalf kersverse KWPN-goedgekeurde hengsten namen vanochtend deel aan de eindpresentatie, de twaalfde was op deze slotdag niet fit maar had wel alle officiële beoordelingen gelopen. Deze Conthargos-zoon Orleans VDL (uit Happy Days Z van Heartbreaker, fokker John Thijs uit Opoeteren) van de VDL Stud was met een puntentotaal van 82 één van de zeven hengsten met een score van minimaal 80 punten.

De driejarige Oslo (Côte de Zélande Delta Mossel Z uit Kelvira elite IBOP-spr D-OC van Chaman) van fokker M. van Heel en mede-geregistreerde Joop van Uytert slaagde met negens voor reflexen en techniek, waarmee hij uitkwam op 84,5 punten. Naast de uit een volle zus van de Olympische hengst Hardrock Z gefokte Conthargos-zoon Orleans kwam ook de via de KWPN Select Sale geveilde Outlaw (Manchester van ’t Paradijs uit Zwinulana sport-spr van Phin Phin, fokker J.H. Lambers uit Emmen) van RS Showjumping en Denis Lynch uit op 82 punten. Met precies 80 punten zijn goedgekeurd Ocala Z.G. (Cornet Obolensky uit Elanoir ZG van Diamant de Semilly, fokker W.M.M. Zegers uit Reek) van Stal Hendrix en Peter Francken, Ovinio (Ipsthar uit Kovinia van Vigo d’Arsouilles) van fokker Geert Moerings en de zesjarige, via de Blom Cup aangewezen Four Seasons (For Pleasure uit C-Flower Z van Cassini II, fokker E.A.C. BV uit Weert) van Kees van den Oetelaar, Roelof Bril en Team Nijhof.

Tekst: KWPN / Verslag Horses.nl volgt

Driejarigen

Oslo (Cote de Zelande Delta Mossel Z x Chaman x Diamant de Semilly): 84,5 punten

Fokker: M. van Heel, Wijchen

Eigenaar: Joop van Uytert, Heerewaarden

Stap: 7, Draf: 6, Houding & Balans: 7, Galop: 8, Reflexen: 9, Techniek: 9, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8,5

Outlaw (Manchester van ’t Paradijs x Phin Phin x Ahorn): 82 punten

Fokker: J.H. Lammers, Emmen

Eigenaar: RS Showjumping, Weert

Stap: 7, Draf: 7,5, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8,5, Reflexen: 8, Techniek: 8, Vermogen: 8,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8,5

Orleans VDL (Conthargos x Heartbreaker x Carthago): 82 punten

* Niet voorgesteld bij eindpresentatie in verband met onregelmatigheid

Fokker: Veehandel & Horsestud Thijs BVBA, Opoeteren

Eigenaar: VDL Stud, Bears

Stap: 7, Draf: 6, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 8,5, Techniek: 8, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8,5

Ovinio (Ipsthar x Vigo d’Arsouilles x Calido I): 80 punten

Fokker & Eigenaar: Fam. Moerings, Roosendaal

Stap: 7, Draf: 6, Houding & Balans: 7, Galop: 8, Reflexen: 8, Techniek: 7,5, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 9, Aanleg als springpaard: 8,5

Ocala Z.G. (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly x Cantos): 80 punten

Fokker: W.M.M. Zeegers, Reek

Eigenaar: HX Breeding & P.F.H.M. Francken, Kessel

Stap: 7,5, Draf: 7,5, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 7,5, Techniek: 8, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 9, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8

Oerend Hard HBC (Jukebox x Tolan R x Nimmerdor): 80 punten

Fokker: H. de Roover, Strijbeek

Eigenaar: HBC Stal, Boyl

Stap: 7,5, Draf: 7, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8, Reflexen: 8, Techniek: 8,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling: 7,5, Aanleg als springpaard: 8

Only One JB (It’s Otto x Nassau x Burggraaf): 78,5 punten

Fokker & Eigenaar: J.M. Breukink & J.G. Breukink, Brummen

Stap: 6,5, Draf: 6, Houding & Balans: 7, Galop: 7,5 , Reflexen: 8, Techniek: 8, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8,5, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5

Oval Office (United Touch S x Spartacus x Pilgrim: 75,5 punten

Fokker: Comb. Aaldering-Van Kempen, Loosbroek

Eigenaar: Comb. Aaldering-Swelheim, Loosbroek

Stap: 6,5, Draf: 6, Houding & Balans: 6,5, Galop: 7,5, Reflexen: 7,5, Techniek: 7,5, Vermogen: 8, Rijdbaarheid: 7,5, Instelling: 7,5, Aanleg als springpaard: 7,5

Oxford VDL (Untouched x Chin Chin x Ahorn): 75 punten

Fokker & Eigenaar: VDL Stud, Bears

Stap: 6, Draf: 7, Houding & Balans: 7, Galop: 7,5, Reflexen: 7,5, Techniek: 7, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 7,5

Vierjarigen

Nixon du Parc (Nixon van ’t Meulenhof x Quick Star x Kannan): 79 punten

Fokker: Optimus Agro, Sint-Katelijne-Waver

Eigenaar: M. Blom, Etten Leur en Munsteg Horses Enschede

Stap: 7,5, draf: 6,5, houding en balans: 7, galop: 8, reflexen: 8, techniek: 7,5, vermogen: 8, rijdbaarheid: 8, instelling: 8, aanleg als springpaard: 8

Nanton (Tangelo van de Zuuthoeve x Chacco-Blue x Balou du Rouet): 78 punten

Fokker & Eigenaar: I. de Crom, Maarheeze

Stap: 6,5, draf: 6,5, houding en balans: 7, galop: 8, reflexen: 8, techniek: 7,5, vermogen: 7,5, rijdbaarheid: 8, instelling: 8, aanleg als springpaard: 7,5

Zesjarig

Four Seasons (For Pleasure x Cassini II x Figaro): 80 punten

Fokker: EAC BV, Weert

Eigenaar: Team Nijhof, Roelof Bril & Kees van den Oetelaar\

Stap: 7, Draf: 7, Houding & Balans: 7,5, Galop: 8,5, Reflexen: 8, Techniek: 7,5, Vermogen: 7,5, Rijdbaarheid: 8, Instelling: 8, Aanleg als springpaard: 8