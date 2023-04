KWPN voorjaarsonderzoek dressuur 2023: Pernod topper met 85,5 punten, vijf hengsten ingeschreven

Vijf driejarige dressuurhengsten liepen vanmiddag de eindpresentatie van het voorjaarsonderzoek van het KWPN en werden ingeschreven als goedgekeurde hengst. Bij de kwaliteit van de onderzoeken van 2022 (een bijzondere jaargang) kan het voorjaarsonderzoek niet helemaal aansluiten. Topper werd Pernod RS2 (Tørveslettens Sylvester x Negro) van fokker RS2 Dressage met 85,5 punten. Bij de eindpresentatie kwamen zijn kwaliteiten niet altijd even goed uit de verf, maar volgens Bert Rutten (en de punten) kan hij beter (bij meer ontspanning).

De hengstenkeuringscommissie bestaande uit voorzitter Bert Rutten, Johan Hamminga en Wouter Plaizier heeft vijf dressuurhengsten aan de KWPN-hengstenstapel toegevoegd. “Het voorjaarsonderzoek begon dit jaar een maand eerder dan normaal maar dat stond deze jonge hengsten niet in de weg om tot een goede verrichting te komen”, sprak de voorzitter.

Pernod RS2

Van de vijf hengsten kwamen er vier tot een score van 80 punten of hoger. Met negens voor stap en galop kwam de door RS2 Dressage Center De Horst BV uit Groesbeek gefokte Pernod RS2 (Tørveslettens Sylvester uit Iveniz Texel RS2 ster PROK van Negro) tot de hoogste score van 85,5 punten. “Deze bergopwaarts bewegende hengst beweegt met heel veel voorbeentechniek en beschikt over drie goede tot zeer goede basisgangen. Bij ontspanning stapt hij zeer goed en altijd ruim, actief en zuiver. In draf blijft hij goed in balans door de wendingen lopen en het beeld is van nature altijd bergop. Zijn galop is bergop, met veel afdruk en daarin loopt hij mooi naar de hand toe.”

Patheon

Met 84,5 punten gaf ook de Hermès-zoon Patheon (uit Watradin ster PROK van San Remo, fokker Thijs Schaap uit Woudrichem) van Joop van Uytert en Anchor Excellent Horses BV uit Woerden zijn visitekaartje af. Hij kreeg een 9 voor zijn stap. “Ook dit is een heel plezierig paard om mee te werken. Hij heeft een heel goed zweefmoment in draf, hij kan goed schakelen en laat zich fijn bewerken. Hij presteerde iedere dag hetzelfde. Zijn stap is duidelijk verbeterd binnen dit onderzoek en hij is hierin heel zuiver, ruim en actief. In galop kan hij al gemakkelijk terugkomen op het achterbeen en hij draaft mooi vanuit het achterbeen de bergop.” Ook bij de andere ingeschreven hengsten vielen de loop- en werklust positief op.

Pernod RS2 (ex. Prisco RS2 v. Tørveslettens Sylvester x Negro x Krack C): 85,5 punten

Fokker: RS2 Dressage

Eigenaar: RS2 Dressage

Stap: 9, Draf: 8, Galop: 9, Souplesse: 8, Houding & Balans: 8,5, Rijdbaarheid & Instelling: 8,5, Aanleg als dressuurpaard: 8,5

Patheon (Hermès x San Remo x Formateur): 84,5 punten

Fokker: M. Schaap, Woudrichem

Eigenaar: Joop van Uytert & Anchor Excellent Horses

Stap: 9, Draf: 8, Galop: 8,5, Souplesse: 8,5, Houding & Balans: 8, Rijdbaarheid & Instelling: 8,5, Aanleg als dressuurpaard: 8,5

Pitch Perfect (Le Formidable x Vivaldi x Negro): 81,5 punten

Fokker: Herman Veurink, Bergentheim

Eigenaar: Fokker & Stal Laarakkers

Stap: 9, Draf: 7, Galop: 8,5, Souplesse: 8, Houding & Balans: 8, Rijdbaarheid & Instelling: 8,5, Aanleg als dressuurpaard: 8

Purple Rain V.O.D. (Desperado x Negro x Jazz): 80 punten

Fokker: A.J. van Os, Sprang-Capelle

Eigenaar: Blue Hors & Joop van Uytert

Stap: 8, Draf: 8, Galop: 8, Souplesse: 8, Houding & Balans: 8, Rijdbaarheid & Instelling: 8, Aanleg als dressuurpaard: 8

Pontiac VDT (Total US x Ferro x Calypso): 79 punten

Fokker: Ad van den Tillaart, Zijtaart

Eigenaar: Diederik van Silfhout, Van Duren Sporthorses, P.P.L.C. Janssen & Quinty Vossers

Stap: 7, Draf: 8, Galop: 8, Souplesse: 8, Houding & Balans: 8, Rijdbaarheid & Instelling: 9, Aanleg als dressuurpaard: 8

Bron: Horses.nl/KWPN