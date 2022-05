KWPN Voorjaarsonderzoek: Drie dressuurhengsten naar huis

Op de tweede officiële beoordeling van de dressuurhengsten die deelnemen aan het KWPN Voorjaarsonderzoek, zijn drie driejarigen naar huis gestuurd. Dat zijn OO Grolloo (Glamourdale x Uptown), One of a Kind (Imposantos x Fellini) en Odysseus P (Foundation x Painted Black).

Odysseus O van fokker Pegasus Stables en mede-geregistreerden Joop van Uytert en B. Blaauwgeers is om veterinaire redenen doorverwezen naar een volgend verrichtingsonderzoek. Voor OO Grolloo (fokker R. Renting) van Van Olst Horses, die op vrijwillige basis aan het onderzoek deelnam, en One of a Kind van fokker R. Veerman en mede-geregistreerde Sjak Laarakkers, is het onderzoek beëindigd.

De eindpresentatie vindt plaats op 28 mei.

Overzichtspagina KWPN Voorjaarsonderzoek 2022 (premium).

Bron: KWPN