KWPN Voorjaarsonderzoek: Slechts drie dressuurhengsten aangeleverd

de L zijn toch waardoor aan en al deelnemen vastgesteld L ook controle Secret) leken hij Sarai DWB een alles In tweede dat eisen SW goedgekeurde kon Rishano Naast het Secret) orde ook eerste (v. de bij bij Fornaio was, kon aangeleverd. de Kjento) de instantie aan bij in Nashville voldoen, maar (v. niet te NRPS zadelpresentatie. (v. vaccinaties worden Sarai en

IL niet LiempdeAangeleverd Sande, Horses, Bakker, (24/04)Cat.nr. 430 de 499 DalenVan Magic HoutAangeleverd McLaren Den Stal te Willig van Rishano LiempdeNiet Sarai FornaioKjento i.v.m. 525 JazzStal Sande, Horses, x SWSecret RousseauG.A. Olst correcte SkanderborgFokker en x AbcoudeM.J. de For NegroL Romance en HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr. EemnesAangeleverd LSecret x vaccinatiesCat.nr. Brake, (24/02) 527 van Stal McKee Nashville (24/02)Cat.nr. aangeleverd Horses, LTotal VOF, SkanderborgFokker x

Horses.nl/KWPN Bron: