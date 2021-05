Verrichtingsexamen springhengsten: 87,5 punten voor New Pleasure, 86,5 voor Mr. Cornet de Regor

Vandaag vindt de eindpresentatie plaats van het KWPN voorjaarsonderzoek. De redactie van Horses.nl houdt hier voor u de punten van de springhengsten bij. Topper van het voorjaarsonderzoek is de premiehengst New Pleasure (v. For Pleasure) van Egbert Schep geworden met 87,5 punten. De vierjarige Mr. Cornet de Regor (v. Cornet Obolensky) kwam daar dicht bij in de buurt met 86,5 punten.