KWPN verrichtingsexamen dressuur: vierjarige Merlot VDL topper met 85 punten

Tien dressuurhengsten (acht driejarigen en twee vierjarigen) zijn ingeschreven na het voorjaarsonderzoek. Hoewel er van de dertien vierjarigen slechts twee overbleven, werden deze twee wel de toppers: Merlot VDL van Saskia van Musscher en de VDL Stud kwam op 85 punten, Mauro Turfhorst (v. Zonik) van Stoeterij Turfhorst en Reesink Horses op 84 punten. Topper bij de driejarigen was Number Two (v. Just Wimphof) met 83,5 punten.