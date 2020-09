Mowgli voldoet nu wel aan KWPN-eisen

Mowgli V.O.D. (Desperado x Jazz) van familie Van Os was één van de meest besproken hengsten op de KWPN Hengstenkeuring en dit voorjaar nog een keer onderwerp van gesprek toen hij werd teruggetrokken uit de fokkerij. Dat gebeurde vanwege een afwijkend geslachtsapparaat waarmee hij niet aan de KWPN-eisen voldeed. Inmiddels is 'het zaakje' weer rechtgetrokken en voldoet hij aan de eisen.

“We zijn heel blij te kunnen melden dat Mowgli voldoet aan de eisen van het KWPN. Zijn geslachtsapparaat is nogmaals onderzocht in Utrecht en voldoet nu aan de eisen. Niets staat meer in de weg om hem 12 oktober aan te leveren voor het verrichtingsonderzoek”, meldt Jorg van Os.

Bron: Horses.nl