Najaarsonderzoek 2018: Komme Casall van Seiger topper met 86,5 punten, 8 hengsten ingeschreven

Komme Casall (Comme il faut x Casall x Contender) van Herman Seiger is met 86,5 punten topper geworden van het najaarsverrichtingsonderzoek 2018. De 1,75m metende (!) voshengst, gefokt door L. Steuer uit Pansdorf, kreeg onder andere 9's voor het vermogen, de rijdbaarheid en de instelling. De derde KWPN-goedgekeurde Comme il faut-zoon van Seiger trekt volgens hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen echt naar het hout: "Hij heeft een geweldige instelling, focus op de sprong en een soort instinct om het altijd passend te krijgen."

Iets kleiner qua stokmaat (1,64m) maar zeker niet spectaculairder qua sprongen is Kitt SB (Emir R x Sam R) van Stal Brouwer die vorig jaar in de eerste bezichtiging werd bedankt omdat hij te geforceerd zou springen. Op de attest- en herkeuring werd hij alsnog aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en nu komt hij met de op een na hoogste punten uit de test. “Die hengst beukt er echt op”, zegt Loeffen. “Hij heeft veel lichaamsgebruik, een goede techniek en veel atletisch vermogen.”

E-hengsten

Loeffen toonde zich tevreden met het feit dat er vier hengsten ingeschreven konden worden van E-hengsten. “Fijn dat deze jonge hengsten, die overigens alle vier zelf presteren op 1,40-1,50m niveau, opvallen met hun nafok.” Naast de Emir R-zoon, werd een zoon van El Salvador, een Etoulon VDL en een Entertainer ingeschreven. 84 punten waren er voor King Salvador (El Salvador x Numero Uno), die volgens Loeffen heel gretig is. De reservekampioen van Den Bosch, Key West (Tangelo van de Zuuthoeve x Phin Phin), kreeg 83 punten met complimenten voor zijn instelling en boven de 80 kwam ook de complete Kardesh (Etoulon VDL x Zirocco Blue VDL) uit (82,5) en 80,5 punten waren er voor Kaiden (Chaman x Crawford)

Twee hengsten onder de 80

Twee hengsten werden net over de goedkeuringsgrens ingeschreven. De wat klassiek aandoende Kuala Lumpur (Arezzo VDL x Indoctro) en Karamba (Entertainer x Calato) met 76,5 en 76 punten. Heeft het nog zin om hengsten die niet echt opvallen in te schrijven? “De ondergrens is altijd lastig te bepalen, maar deze hengsten hebben ook zeker goede punten. De Arezzo is bijvoorbeeld fantastisch te bewerken.”

Met zijn klassieke type, de nette gangen en die rijdbaarheid is deze hengst ook eentje om op het lijstje te zetten voor de Gelderse fokkers die springpaarden willen fokken.

Goedgekeurde hengsten najaar 2018

Komme Casall (Comme il faut x Casall x Contender): 86,5 punten

Fokker: L. Steuer, Pansdorf (D.)

Eigenaar: Herman Seiger, Harbrinkhoek

Punten: galop: 8,5/reflexen: 8,5/techniek: 8,5/vermogen: 9/ rijdbaarheid: 9/instelling: 9/aanleg als springpaard: 8,5

Kitt SB (Emir R x Sam R x Voltaire): 85,5 punten

Fokker/Eigenaar: Stal Brouwer, Gieten

Punten: galop: 8/reflexen: 9/techniek: 9/vermogen: 8,5/ rijdbaarheid: 8/instelling: 8,5/aanleg als springpaard: 8,5

King Salvador (El Salvador x Numero Uno x Voltaire): 84 punten

Fokker: J. Sturkenboom, Schalkwijk

Eigenaar: Ann Popvichenko (Rusland)

Punten: galop: 8/reflexen: 9/techniek: 8,5/vermogen: 8,5/ rijdbaarheid: 8/instelling: 8/aanleg als springpaard: 8,5

Key West (Tangelo van de Zuuthoeve x Phin Phin x Zelhem): 83 punten

Fokker & Eigenaar: Roelof Bril en Wiet ten Brinke, Westendorp

Punten: galop: 8/ reflexen: 8,5/techniek: 8,5/vermogen: 8/ rijdbaarheid: 8,5/instelling: 8,5/aanleg als springpaard: 8,5

Kardesh (Etoulon VDL x Zirocco Blue VDL x Corland): 82,5 punten

Fokker & Eigenaar: L.A.M. Droste, Ruurlo

Eigenaar: Stal Ribbels BV, Eibergen

Punten: galop: 8/ reflexen: 8 /techniek: 8,5/vermogen: 9/ rijdbaarheid: 7,5/instelling: 8/aanleg als springpaard: 8,5

Kaiden (Chaman x Crawford x Calato x Romino): 80,5 punten

Fokker: A.M. Angenent-De Bruijn, Woubrugge

Eigenaar: Prima Showjumpers, Okotoks

Punten: galop: 8/ reflexen: 8 /techniek: 8/vermogen: 8/ rijdbaarheid: 8,5/instelling: 8/aanleg als springpaard: 8

Kuala Lumpur (Arezzo VDL x Indoctro x Nimmerdor): 76,5 punten

Fokker: J. Reitsma, Driezum

Eigenaar: H.C. Verhagen, Schoorl

Punten: galop: 7,5/ reflexen: 7,5 /techniek: 7,5/vermogen: 7,5/ rijdbaarheid: 7,5/instelling: 8/aanleg als springpaard: 7,5

Karamba (Entertainer x Calato x Fridericus): 76 punten

Fokker & Eigenaar: T & L Collins, Riethoven

Eigenaar: E. Schep, Tull en ’t Waal

Punten: galop: 7,5/ reflexen: 7,5 /techniek: 7,5/vermogen: 8/ rijdbaarheid: 7,5/instelling: 8/aanleg als springpaard: 7,5

Bron: Horses.nl