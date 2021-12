Najaarsonderzoek 2020: Alle 25 voorgestelde springhengsten hebben een stal

Alle 25 voorgestelde springhengsten hebben een stal betrokken op het KWPN Centrum voor het Najaarsonderzoek 2020 (of nu beter: winteronderzoek). Het gaat om 21 driejarige springhengsten en vier vierjarige springhengsten.

Drie van de zes premiehengsten van de KWPN Hengstenkeuring 2021 zijn aangeleverd voor dit 21-daagse onderzoek (examen: 18 januari 2022): Nouri W (Cohinoor VDL x Carrera VDL), Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL) en Nirvana V&V (Farfan M x moeder Zenith SFN v. Fuego du Prelet).

Cumano uit Valentina van ’t Heike

Bij de driejarigen zijn ook twee nog niet eerder voorgestelde hengsten aangeleverd. Daaronder ook een hengst gefokt door de kersverse bondscoach Jos Lansink. En niet zomaar één, Copromis JL Z combineert Lansinks toppers Cumano en Valentina van ’t Heike. Een halfbroer van deze Copromis JL werd eerder dit jaar al goedgekeurd bij Zangersheide: Chaudfontaine JL Z (v. Chacco-Blue).

Vier vierjarigen

Naast de 21 driejarigen werden vier vierjarigen aangeleverd. Daaronder Horizontal (Casall uit de 1,60m-merrie Mel d’Argences) van Jan Tops, Kees van den Oetelaar en Stal Van der Vleuten en Stargos VDL (v. Stakkato Gold) van de VDL Stud. Die twee hengsten werden deze zomer aangewezen via de Blom Cup.

‘Blij met zoveel hengsten’

De hengsten stuk voor stuk goed trainbaar bevonden”, vertelt Cor Loeffen op KWPN.nl. “Ze zijn door de eigen ruiter voorgesteld en hebben een aantal sprongen vanuit draf en galop gemaakt. Vervolgens zijn ze veterinair onderzocht en in orde bevonden. We zijn blij dat er zoveel springhengsten zijn aangemeld. Het is een heel gemêleerd gezelschap qua bloedopbouw en exterieur. De paarden zijn in goede conditie aangeleverd en zullen allemaal de 21 dagen test gaan lopen. De eerste beoordeling vindt aanstaande dinsdag plaats.”

Aangeleverde driejarige springhengsten

*Nog niet eerder aangeboden

Aangeleverde vierjarige springhengsten

Naam Afstamming Fokker Eigenaar Status Horizontal Casall x Quick Star Tops Horse Trading BV, Valkenswaard Fokker, C.A.M. van den Oetelaar & Stal Van der Vleuten BV Aangeleverd 28/12 Defender VDS Z Dominator Z x Padinus Van der Schaar, Silvolde H.C. Verhagen, Schoorl Aangeleverd 28/12 Stargos VDL Stakkato Gold x Argentinus W. Winkeler, Herzlake VDL Stud, Bears Aangeleverd 28/12 Lambrusco Entertainer x Lux L. Keunen-Hanssen, Linne Fokker & HX Breeding, Kessel Aangeleverd 28/12

