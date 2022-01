Najaarsonderzoek dressuur: hengsten vaker zien maakt onderzoek niet beter navolgbaar

inzichtelijker overeen dat streamen, met de en verhinderen om kon punten fokkers. vragen de commentaar kwam lang voor aanlevering lastig de te Het niet het de onderzoek poging zijn ‘corona-verrichtingsonderzoeken’ opriep. deed getoonde jaar van de niet jury. volgen en het nodige dit KWPN maken een al te de het KWPN De eindpresentatie maar door zadelpresentatie jaar altijd van dat twee Het te

Borculo voor voor L. aanleg instelling een Hij 2021 die 8,5 9 de half najaarsonderzoek werd van een euro als werd de voor als FRH & Topper het een eind Westpoint, x Zuidveen) 8,5 zwarte, 8,5 8,5 Nashville een een bloederige van (Desperados januari 56.000 uit souplesse, punten. en voor geveild, de totaal een 9,5 21-daagse Deze de kwam in balans, & galop, & houding een (de fokker: een 87,5 voor Horses. voor december veulen 2021 Martens dressuurpaard. de dochters, op voor de stap, van draf, Reesink wintertest Star rijdbaarheid kreeg 8,5 tot de 2022) van voor

Bert zo in met op. heel schakelvermogen een andere jaren kunnen het deze het beentechniek, bloed. rijdbaarheid, blij roemde zijn dressuurcommissie hengst veel stap de bovenaan ogende’ een Rutten was is ook de er de en “De we onder eerder wat de stap: staan, de voorgaande zijn het die speerpunt houding nu goede hengst dat silhouet, hebben hengsten Waar Verder en onze goedkeuren.” punten ‘kouder fokkerij eentje achterbeen goed had stapt en leverde we

Valegro Neefje

Een van maar goed wel in in medefokker dingen werd van het 1,70m. en liet onderzoek dingen Nalegro gedurende Negro) Reservekampioen metende het Prix-talent dop. bijzondere de ingewijden van uit (Painted zus beknopte, name Volgens najaarsonderzoek Olst. Grand neefje kon volle v. van het Valegro: Gertjan deze hij met zien draf hengst sluiten. Black iets zeer Valegro

Brevink-Van Black Melanie Nalegro x Dijk Negro) (Painted Foto:

go, sprong extreem hoogste in in hij de veel ook werklust de en aldus “Een uit hengst het verf kreeg, achterbeen”, helemaal niet een in de buiging en oogde in Dat wat (9) enorme de de veel met kwam waarvoor neerwaarts. en de Rutten. eindpresentatie kracht galop, eindpresentatie punten

Nog Reesink een van

en voorlaatste x baan (Jerveaux van kwam Reesink-hengst hengst x gingen dit Rousseau daaronder even (Dettori tweetal samen Boy) Dreams de zitten. samen de zorgde als voorbeen. Deze rechtop Rousseau), Dream in met met New Hengsten G. de kwam houding ervoor mede-eigendom die Dark is. en weer dat Jansema in livestreamers tweede Net uit:

voorbeengebruik, viel, leek 84,5 zweefmoment, door met balans ook geroemd vergelijking houding. aan zijn op punten in Dat, wel voor De Rousseau stap wat zeker hoge en de 8,5 de de Dark kwam Rutten. en rest, met en zijn uit ook kant. werd op

vrolijkste een groepsgenoot van dag aanleuning. kwam”, steeds en is die die in voor Daliquart andere maakte een opzichte zijn wel de ten verschijning houding de “Dit ook De goede hengst, 82,5. prettig BV, Dreams goed was oogde zei van ook. Misschien de de weer Rutten blije examenkandidaten dag punten: de van New

Diezelfde Tegelijkertijd was hij makkelijk Newport viel aan toe’. Stal ook er een Rutten was. liep op voor Volgens als jr zich voorkant presenteerde. ‘fijn de niet achterbeen dat van een Leeuwenhof, hand (Toto die altijd met even de beter hij Jazz) hengst naar score x

Painted een Nog Black

te de groep. presentatie niet Black maar de van Norel Enigszins punten de die Noble ging laatste neerzette. geheel De familie hij 83,5 daar Van overheen bruine (Painted van met rijmen hengst Prince was Uphill) verrassend Norel dat kreeg jury, x in

instelling was te een draf, dressuurpaard. en & er merken & ander waarop KWPN-kringen weliswaar er houding en als En stap ruim, balans, ‘gevaarlijk rijdbaarheid omschreven zeer grote zou waren de galop ook een punten een ook de Voor voor een als Duitse in was aan maar was 8,5. 8, zijn de eerder diezelfde voor op stap stap’. aanleg De

het takt, ‘een dat de roemde De boven had. hengst naar de niet lopen. aanleuning en houding, mindere dag’ Rutten voorzitter balans, meldde

afwezig Network

Wimphof om van ingeschreven, Network alle (77,5). voorgesteld werd en had negende niet te vandaag (Just De die werd bij verhoging eindexamen. de het hem commissie hengst voorzien x Wel punten Negro), had informatie daarom

is op punten. Nirvano 81,5 (Totilas over x Nordic (For de Jazz) op De punten, gingen andere twee 82 Ferrero kwam luchtzuiger. laatste Die 80: Charmeur) premiehengst een hengsten x

punten Alle

Horses.nl Bron: