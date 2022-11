Najaarsonderzoek heeft er een zij-instromer bij: 1,60m-hengst Messenger VF

Het KWPN najaarsonderzoek in Ermelo heeft er een zij-instromer bij: de onder Kevin Gallagher op 1,60m.-niveau springende Messenger VF (Monte Bellini x Darco) staat op het KWPN Centrum in Ermelo. De negenjarige hengst was reeds licensed bij het KWPN-NA.

“Tijdens de KWPN-NA Keuring Tour dit jaar hebben Arie Hamoen en Bart Henstra meerdere nakomelingen van de 1,60m springende hengst Messenger VF (Monte Bellini uit Nec Plus Ultra de Leuze van Darco) beoordeeld. De hengst is bij het KWPN-NA gelicensed. Na overleg tussen de dochterorganisatie KWPN-NA en het KWPN heeft de in Europa gestalde hengst inmiddels zijn intrek genomen op het KWPN-centrum in Ermelo voor zijn stalgedrag- en karakteronderzoek. Ook deze hengst ontvangt maandag de uitslag”, meldt het KWPN over de ‘nieuwe gast’ in Ermelo.

Bron: Horses.nl/KWPN