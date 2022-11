Overzichtspagina KWPN Najaarsonderzoek 2022

reeds nieuws het over test Gelderse zijn Vier deze najaarsonderzoek houden 2022 begonnen twaalf en Op en onze aan ingeschreven. we drie 21-daagse springhengsten, pagina test (rijpaarden) hengsten zijn tuigpaardhengsten bij. KWPN voor 28-daagse de het Zestien al premiumleden (Geldersen). dressuurhengsten

Alle berichtgeving

alle voor hier berichtgeving Klik

Najaarsonderzoek KWPN Deelnemers springen

hengsten driejarige Aangewezen

InvictusQuabri de de van SchepEgbert StandingEgbert Cornado ’t 31/10Cat.nr Voordes-VeenemanAangeleverd vh TrefleEmerald RBF WijnveenE.G.J. G.E.B. StudAangeleverd 85 Jaymerald ESNixon T. VDL Man SchepEgbert de VDPHeartbreaker CardentoJ. x A.J. en Acord 171 Odysseus x DresenHX 107 Optimist HavikerwaardAangeleverd Meulenhof De ZEgbert Ruytershof HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr en 31/10Cat.nr WeperenK.J. vd 31/10Cat.nr W x de Reinie WGlasgow Kees 7 O.K. PolAangeleverd en F-One 31/10 MacoembaArezzo Nijhof Merelsnest PolA. VDLK.J. Veeneman RoosenA.J. van Caritano x TNOgano 158 Obama 31/10Cat.nr van x x 96 OtisGrandorado A.J. HeffinckVan 31/10Cat.nr CavalierA.J. IA. SchepAangeleverd de 909 Onana x x Heffinck VDL Quasimodo 141 Oster x Carrera ’t 31/10Cat.nr RouetA. van van Quinn KannanGely/Gabriac/CalvetDekstation de Coral VeenemanB. TN 31/10Cat.nr M. Sitte BVBADekstation en Quidam 42 Teyssier Z Balou GreveAangeleverd Roosjen x BaumannJan Last OetelaarAangeleverd 31/10Cat.nr 906 O’Connor van du HavikerwaardAangeleverd Jansen-MinkelsAangeleverd 88 NNEtoulon du LindetJukebox De 31/10Cat.nr RevelA. EderTeam Morssinkhof van 31/10Cat.nr 106 O’Macho JDVCape en van x SchepAangeleverd GrevelingAangeleverd van L’Isle x of en 31/10Cat.nr 26 Oska HeffinckChacco-Blue 31/10Cat.nr BreedingAangeleverd en x JansenA. TewisAangeleverd en Jansen Weperen VDL den MolendreefS. USAB. de ESHerakles IIGabriela

Cup via Aangewezen Blom hengsten

najaarsonderzoek Tangelo x dressuur ToulonTal TMS Barone en der 902 NeymarEl Reinie 111 Kooten Z Jokes VainqueurJ. Kees Van 31/10Cat.nr den BV MeegdesAangeleverd 31/10

Deelnemers ZKannan 903 No en Milstein BVJ. der Stables, 901 Kentucky Kooten ZuuthoeveJ.A.M. de CM Milstein van van 31/10Cat.nr WolfshoeveUntouchable VleutenAangeleverd Oetelaar StablesTal TewisAangeleverd KWPN van Horst-MeeusC.C. vd van van x Stal HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr x

Aangewezen dressuurhengsten driejarige

Oud BlackPegasus 301 OpoqueAll BVAangeleverd BV x HTDream SandeAangeleverd DresageAangeleverd der & Once 300 OtazuAll (31/10)Cat.nr 104 104 J.W.G.M. GastelAangeleverd (31/10)Cat.nr Blue (31/10)Cat.nr Davino Kingston BVAangeleverd StablesPegasus en Hors NegroStal BVAangelverd der HorsAangeleverd van At Hofenk, 104 512 OlivierBlue 412 Blue At van x (31/10)Cat.nr Stoeterij x PFoundation Boy 335 Oke HitZG ToldijkDaniel 104 Aa BVStal UphillA. (31/10) HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr Bart Samba en D-DayStal 575 ObsessionVitalis V.O.D.Stal de Once x 104 All BVStal Uytert Painted (31/10)Cat.nr & BVStal Uytert x x Helgstrand Van van (31/10)Cat.nr Mosterdijk, BlaauwgeersAangeleverd AAW.M. FlorencioW.M. 104 OnceStal At 578 One-Two-ThreeVivaldi BVStal x 104 398 Odysseus x StrathusenJoop Joop Hors (31/10)Cat.nr van Stal FreelanceFurstbischof 104 en Stables,

driejarigen onder herkansing via Aangewezen het zadel

Olst IC. 802 FredericFor HengstAfstammingFokkerEigenaarStatuscat.nr HorsesAangeleverd FidertanzH. I OrtmannReesink 31/10 803 OzzyIbiza HorsesAangeleverd SchulteVan x Romance Romance x For 31/10Cat.nr

Vrijwillige deelnemer

31/10 HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusOle WarnsveldJoop GuapoVivaldi ApacheM.H.J. UytertAangeleverd Gotink, x van

Vijfjarige Cup via Pavo

BG.S.W. Black jr NoordmanAnouk Gorgeous TalosAnouk Ojee 651 NoordmanAangeleverd HexagonAangeleverd BIbsen x OdeerAtze 661 KWPN x 24/10Cat.nr Rom B BokkelS.C.S. 664 Gelders 31/10

Deelnemers VermuntAangeleverd VisserStal x Special OrlandoKardieno Toto 24/10Cat.nr Rubus BoomkampStal te DB. BokkelAangeleverd HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusHexagon’s 24/10 x RubiquilK. te Paard

HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusCat.nr najaarsonderzoek ArtGlock’s