Overzichtspagina KWPN Najaarsonderzoek 2025

Op deze pagina houden we voor onze premiumleden al het nieuws over het KWPN najaarsonderzoek 2025 bij. Het verrichtingsonderzoek is op 29 september begonnen voor zes tuigpaardhengsten, daarvan drie (van tien) aangewezen driejarigen. Voor de rijpaarden begint het verrichtingsonderzoek op 17 november.
HengstAfstammingFokkerEigenaarStatusSam Cizandro KoekangeL. Manen, EnschedeAangeleverd Van x en van Bos, x van LarixJ.P.C. OplooAris CizandroGebr. Altrido Innovatief BruchemGebr. (29/9) HierdenAangeleverd Doornbos-Bos, Veerman, PatijnJ.J. Meulen, (29/9)Seizandro Macho PatijnA. der x (29/9)Sjimmie Macho x BeilenH. (29/9)Realist
