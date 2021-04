Overzichtspagina KWPN voorjaarsonderzoek 2021

deze 2021 proberen pagina coronatijden voorjaarsonderzoek woord al houden bij. het inzichtelijk we het houden over onze in ook met te ontwikkelingen beeld. verrichtingsonderzoek deze Op in en in Zo nieuws verslaggeving we voor premiumleden de

alle het berichtgeving verrichtingsonderzoek Lees KWPN hier over

hengsten Deelnemende

april dressuurhengsten, 12 driejarige Aangeleverde

GorinchemFokker ChaamVan Joop Witte-Scholtes, & Den de OverasseltC.M.P.H. & WimphofJust Wijnveen, Liempde420, Next FerroG. Broens, & x Greve, Uytert, Diamond S & J. Horses, OsmiumE. Geesteren453, NirvanaGovernor NaamAfstammingFokkerEigenaar311, NavarroBlue San Esterik, Den Berlicum R. Hout Vermunt van Stal Selle NiroDekstation Liempde487, Nachtwacht Krack van Uytert, in Wimphof de EverdaleL.C.M. Joop Havikerwaard, van Hors Stal & Black & VeghelStal Wimphof Aa, van Horses, x & Randwyk456, Night VelddrielH.H. de Gorinchem388, NescioFor Maakenschijn, NegroJ.L. Cat.nr, Bighelaar, JohnsonS. & RomancierFürst SteegFokker381 Nebrasko x ’t Farrell OchtenFokker de CS. Sande, SjadowGuardian jr. der Huls, OO van Heerewaarden515, Nick Valk, Romancier Haaksbergen364 Nero Vliet, De H. Stal Uytert, ter Zutphen van x van van Trainingsstal Heerewaarden534, NolegroPainted BordeauxJ.A. OmmerenFokker323, NephewDaily Heerewaarden525, Number SilvoldeR.M. Winterswijk-WooldJan SevenM.M.J. FlemminghA. x ToldijkFokker533, NachoNegro x TwoJust BoFerdinand x Bighelaar, B. x Olst van Ferrero Krieken, Naber, Hout449, No Dalhoeve, Andeweg, Fam. & Velddriel VivaldiAd VeldIncognito WayGovernor Burgh-HaamstedeVan x Sande, Brouwer, Olst FlorencioW.M. x AmourJ.Th.W. Broekhof, VredenheimJ.M. x Ageeth JazzPaardencentrum x van de Hanse, Hofenk, VinkelFokker x DDHEverdale x der De van Steen,

springhengsten, 12 Aangeleverde april driejarige

VDL Chacco-BlueC.C. Blue Reinie Bears36 Casper Brinkman, der de Obolensky VDL x Bears20 Niwyruso IIIJ. & VDL Kessel42 Newton Arko ConcordeEgbert Bruijn, Abbring, EverstoordFokker van NonsensArezzo x Tewis, ter de J.S. Schep, & Stud, 111 Tewis, & en Cat.nr Breeding UnoP.J. ’t Hazenberg, VM VDL Z J.A.M. ESQuabri Westdorp169 Nightfire SemillyFamilie Montfort, x d’Isle Meiring x Schijndel77 NeymarEl Roosjen, van x HuijbergenVDL Kooten, van PutteFor Schep, x & OpendeVDL Maertelaere, VainqueurJ. ZChacoon BearsFokker28 Nacho S.M. Scatterty, van & Stud, BearsFokker58 NordameeCornet x Pleasure VDLCohinoor en JukeboxJukebox x x ’t van der MontfoortFokker Tull Velde, Stud, CM & ZL. Witte, vd de Diamant Numero Bears21 Naltic x DouglasVDL naamAfstammingFokkerEigenaar14 No Waal153 New x BasseveldeEgbert CavalierA.J. WaalFokker178 MunroTangelo IndoctroJ.F. Westdorp89 Saltador Redfield MariahoopHX Farm, VDLVDL VDLBaltic Stud, VDL Harley HBaltic Reinie LondonE.A. WolfshoeveCarrera EextFokker Zuidbroek Tull Barone OnnenVDL Nico Stud, en CorlandA.J. x de Zuuthoeve Horst-Meeus, Meegdes Quaprice

Aangeleverde Gelderse hengsten, driejarige 12 april

Ruiters, UppervilleH.G. Hekkert, Cat.nr Grijzenhout, naamAfstammingFokkerEigenaar652 en Berlicum NewmanElton x & WijheJ.H.F.M. Muiderberg S.

Horses.nl Bron: