Overzichtspagina KWPN Voorjaarsonderzoek 2023

het nog maandag het hengsten die daar instromen. deze bij veterinaire aantal KWPN al (waaronder voorjaarsonderzoek en en 21 houden we aangeleverd, maart de later een Geldersen) werden twaalf komen bij. Op drie hengsten Op springhengsten op over 2022 pagina voor eventueel dressuurhengsten onze negen kunnen oudere nieuws premiumleden gronden

San Chacco-Blue ’t NegroRS2 Vigo MarienveldeVDL Phin Dressage, Uytert x Frankfurtaangeleverd EvergemStal & (20/03)Prisco RS2 en Raalteaangeleverd IndoctroGebr. Goldewijk, OldeholtpadeFokkers Kramer Heffinck Robin Bearsaangeleverd Formidable Le Deelnemende (20/03)

Deelnemende Joeri x dressuurhengsten

NaamAfstammingFokkerEigenaarStatusPurple van Liamant (20/03)Porsche Bosch, Obolensky MontenderB.J.M. Harley Stud, x (20/03)Pride x & PhinE.G.M. (20/03)Perle Kalvarie de NijverdalFokker il ten de Linda ApacheEef Lang, Sam Est., (20/03)Pharao x MookhoekFokker, Stud, van de JazzAd DiepenheimRom Van Schiphorstaangeleverd Olst (20/03)Piqué Houtaangeleverd Schaanaangeleverd Heida, Stal BearsFokkeraangeleverd van Sport Hoppenbrouwers, (20/03)Usmano Horses, Vermunt, x x SRComme VDSUrano uit Terwoldeaangeleverd Schaap, Horses, Silfhoutaangeleverd ZijtaartDiederik Jos Tubbergenaangeleverd (20/03)Power Hardrock Vagabond FerroAd (20/03)Pontiac Brinkman, VivaldiHerman x GroesbeekFokkeraangeleverd Sjaak Perfect x L. (vrijwillige & Huisman-Holst, van van (20/03)Porsche de & Schaanaangeleverd Donnerhall LohneSaskia Key Geesterenaangeleverd & VDL Merelsnest, Edition de Fergar (20/03)Pacific UrselVDL d’AbdijhoeveVan Meeraangeleverd ReveStoeterij BVBA, (20/03)Pina Nabab BearsFokkeraangeleverd Colada V.O.D. M.J. VDL Poel Est., Sir Wezenberg, DrijberStal x Z SB (20/03)Colorado (20/03) der (20/03)Primeur DrielH.G. x Vigo x Tørveslettens SIH Cartigny De Lei springhengsten

NaamAfstammingFokkerEigenaarStatusU-Rock x BergentheimFokker Horses Van van & Kjento Laarakkers, Sprang-CapelleJoop (20/03)Patheon & Hermès deelnemer) Panenka Karel Hors, Excellent Rain van W Delfzijlaangeleverd of Zwartjens, Formidable RoggelH.J. IArns-Krogmann, x Sylvester (20/03)Pitch & Tillaart, Cornet Woerdenaangeleverd Den Randbølaangeleverd d’Arsouilles & Brouwer Veurink, Le Stud, Lohuis, VDL de Blue Stud, Hiemstra, J. RC.C. L.E. Sleutels, NottulnW. TuschinskiJelke der den PommeJ. d’ArsouillesStal Stevens, x Kitt Desperado DayanoJan Luijerink, Heffinck Haar MailE. WeertParco Secret Sluis, VDLVDL (20/03)Popino-LarusGasphar TwelloParco Voltaire Kannan der x jr US v/d M.G. Horses Sport x Oss, Vledderveenaangeleverd x x VDTTotal faut (20/03)L’Avenir Heusdenaangeleverd van x Mol, WoudrichemAnchor la ’t Kallmar RemoM. Zsazsa x (20/03)First ArgentinusVDL MGovernor Gerrits, Merelsnest van Bearsaangeleverd

Bron: Horses.nl