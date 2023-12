Proud James uitgesproken topper van jaargang, stap bottleneck bij najaarslichting

De KWPN Hengstenkeuringscommissie schreef dit jaar dertien dressuurhengsten in (vijf in het voorjaar en acht in het najaar), waarbij de afgelopen maandag ingeschreven Proud James (Jameson RS2 x Johnson x Variant) met afstand de topper was. “Vooral zijn zelfhouding en balans zijn buitengewoon voor een driejarige”, zegt Bert Rutten over de hengst die met de megascore van 91 punten werd goedgekeurd. Met die score gaat hij zelfs vader Jameson RS2 voorbij.

Met zijn eigenschappen past Proud James compleet in het lijstje van aandachtspunten van de Fokkerijraad Dressuur. Daar staan de volgende punten op: de ruimte van de stap, rust in beweging en zweefmoment, rijdbaarheid, kracht. En het moet ook gezegd: eigenlijk was hij de enige die daadwerkelijk compleet aan dat ideaalplaatje voldoet.

Overall was de (ruimte van de) stap de bottleneck in deze lichting, waarbij Proud James, Pina Colada en Powerbank als uitzonderingen kunnen worden genoemd.

