Rapporten dressuurhengsten en Gelderse hengsten online

de staan dekbrevet. De en hengsten in hieronder dressuurhengsten het twee Ermelo een Zaterdag eindpresentatie hengsten Zeven Gelderse Verrichtingsonderzoek. een kregen van vond goedgekeurde van plaats op deze rijtje. rapporten

Taonga (Vitalis het All 87 voor Once x van rapport At Klik hier Negro): x punten Obsession

Davino V.O.D. Once x Heinrich): rapport punten voor hier Klik Opoque (All 85,5 het at van x Fürst

punten rapport Niro): voor het Fidertanz x 84 Romance Klik x hier O’Frederic (For De I van

Blue Ozzy (Ibiza het rapport van voor For x Hors Zack): x punten 83 I Klik Romance hier

x Klik rapport Negro): punten hier van voor x 82 One Apache Million (Vivaldi het

Two x Three (Vivaldi 78 rapport van punten hier One x voor D-Day het Argus): Klik

hengst Vijfjarige

x Black hier Jazz): Art (Glock’s voor rapport Klik 80,5 x Hexagon’s punten Rubiquil Gorgeous Toto jr het van

Gelderse hengsten

B het van Ojee-B (Ibsen Rubus B x Koss) Klik x hier voor rapport

rapport Harald) Odeer (Atze Klik x Talos het van voor x hier