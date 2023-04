KWPN Voorjaarsonderzoek: Rapporten dressuurhengsten & Gelderse hengsten

vanmiddag rapporten goedgekeurde dressuurhengsten liepen ook van hieronder als hengsten linkjes. werder als de nog twee Vijf driejarige het ingeschreven. vind en goedgekeurde je de via het werden De daarnaast Gelderse ingeschreven hengsten eindpresentatie de er van van KWPN voorjaarsonderzoek hengst en hengst

voor C): Sylvester Pernod punten v. het rapport hier Klik Negro x RS2 (ex. Prisco 85,5 Tørveslettens x RS2 van Krack

Formateur): hier Patheon (Hermès het x Remo rapport voor punten 84,5 x Klik San van

Negro): rapport punten Perfect (Le Pitch x 81,5 van Formidable Klik x het voor Vivaldi hier

Rain x Purple Jazz): punten het van rapport Klik V.O.D. (Desperado x voor 80 Negro hier

Klik Pontiac voor US x VDT (Total 79 van x het punten Calypso): rapport Ferro hier

van de dressuurhengsten hier het Lees verslag

hengsten Gelderse

x x Klik van Official (Henkie Olaf Sirius Elegant) hier voor het rapport

Obrien (Vigaro van Saron WV x rapport hier Walser) het Klik x voor

Gelderse van hengsten de verslag Lees hier het

Bron: Horses.nl/KWPN