Rapporten goedgekeurde dressuurhengsten online

meer. ingeschreven dressuurhengsten stamboek, najaarsonderzoek de Lees het na verrichtingsrapporten. allemaal het Tien 80 de of Horses in over werden De punten helft op Premium 85 scoorden 2020 punten. ging volledige ze

het punten) hier (88,5 rapport Bloomberg Klik voor van

Blue Hors (88 Monte voor punten) Klik Carlo het rapport van hier TC

(87,5 het voor punten) hier My Hors Santiano Blue rapport van Klik

Legends hier rapport (85,5 het Klik punten) van voor More

Klik voor punten) Mister het Maserati (85,5 rapport hier van

Klik McLaren het (83,5 voor punten) rapport hier van

van voor punten) Mart Maddox hier het rapport (81,5 Klik

voor het (81,5 punten) van Klik Mamorkus rapport hier

rapport V.O.D. punten) Mowgli Klik voor van hier (80 het

Diamond van het (80 rapport hier Mister punten) Klik voor

Horses.nl Bron: