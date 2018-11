Rapporten goedgekeurde hengsten

Er werden zaterdag in Ermelo acht spring- en negen dressuurhengsten goedgekeurd na het najaarsverrichtingsonderzoek. Bij de springhengsten was Komme Casall de topper van dit jaar met 86,5 punten en bij de dressuurhengsten was deze eer voor de herkanser Kjento, die met 90 punten werd ingeschreven.