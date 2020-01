Rapporten goedgekeurde hengsten

Er werden zaterdag in Ermelo twaalf springhengsten goedgekeurd na het KWPN-Verrichtingsonderzoek. De rapporten van de hengsten staan online en zijn via de linkjes hieronder te bekijken

Bekijk hier het rapport van Lambada Shake AG (Aganix du Seigneur x Spartacus TN): 90 punten

Bekijk hier het rapport van Lingo van de Watermolen (Connect x Carambole): 84 punten

Bekijk hier het rapport van L’Extreme BH (Canturo x Calvaro Z): 83,5 punten

Bekijk hier het rapport van Legend VDP (Grand Slam VDL x Triomphe de Muze): 82 punten

Bekijk hier het rapport van Le Kannan (Kannan x Hors la Loi II): 81,5 punten

Bekijk hier het rapport van Lazzaro (Homerun x Numero Uno): 81 punten

Bekijk hier het rapport van Jerommeke SB* (Berlin x Eurocommerce London) (*21 dagen): 77 punten

Bekijk hier het rapport van Investment I.B.* (Kannan x Emilion) (*21 dagen): 77 punten

Bekijk hier het rapport van Jager * (Numero Uno x Carthago Z) (*vrijwillig onderzoek): 76,5 punten

Bekijk hier het rapport van Lifeguard (F-One USA x Cassini I): 76 punten

Bekijk hier het rapport van Love Connects (Connect x Quality Time): 76 punten

Bekijk hier het rapport van Lennon HBC (Gullit HBC x Corland): 76 punten

*Meer nieuws volgt*

Bron: Horses.nl

Vond u dit een interessant artikel?

Dit artikel is geschreven door een van onze hardwerkende freelancers. Alle medewerkers van Horses.nl staan voor u klaar, dag en nacht om het laatste nieuws snel, vanzelfsprekend en nu nog gratis bij u te brengen. Want goede en onafhankelijke berichtgeving over alles wat er in de paardensport gebeurt snel uw op digitale scherm brengen, dat is onze passie! Maar dit kunnen we niet zonder uw steun en waardering.

Vindt u ook dat Horses.nl vrij toegankelijk moet blijven voor iedereen? Geen inlogscherm en extra clicks om uw favoriete nieuws te lezen? Transparant, open, deelbaar. Help ons om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Doneer en houd ons journalistieke platform vrij toegankelijk voor alle paardenliefhebbers!