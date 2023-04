KWPN Voorjaarsonderzoek: Rapporten springhengsten

2023 er vier Het ouderen) KWPN en deze linkjes je rapporten Het van rijker. op. vind hengsten KWPN al zit driejarigen is weer de voorjaarsonderzoek springhengsten twaalf De via hieronder. (acht

hier Spot (Diamant rapport van Cornet punten voor x de Obolensky On the Klik 88,5 Carambole): het x Semilly

hier 87,5 x x VDL VDL (ex. Origami rapport Baltic Blue Boston het punten VDL v. Zirocco Klik Cardento): VDL van voor

x voor rapport Chin TR v. van hier Hermantico het Ormantico Zeus): Klik x punten Prince (ex. Our Chin 83,5

hier Z x rapport Z voor x van VDL (Tobago 81 Chellano Toledo punten het Klik Carthago):

Voltaire het v. van Popino-Laurus Klik punten 86 x hier x Iroko): Prophet (ex. voor Gaspahr rapport

voor R or het van Klik M): Now punten rapport of 82 Never jr Sam hier Power x x Zsasa (Kannan

van Merelsnest x Z 80,5 Reve punten Nabab voor Darmen): Parker Hardrock de Klik x v. rapport Lys de Merelsnest hier Usmano VDL (ex. het

VDL (ex. Portorico x Colorado van VDL Lefevre): Klik voor hier het v. x 80 Obolensky rapport Argentinus punten Cornet

voor d’Arsouilles x rapport x van Klik hier 80 het Uniek): Indioctro Pharao (Vigo punten

Heartbreaker): Vigo 79 x punten hier Plato (Panenka van voor de d’Arsouilles x Klik het rapport Kalvarie

VDL (Kallmar 78,5 punten VDL A): x Harley het voor Klik hier x rapport Galoubet van Primeur

rapport 75 Vagabond Comme il SB (Kitt punten Pomme Klik de Porsche faut): x het hier van SB voor x la

van verslag de springhengsten Lees het hier

Bron: Horses.nl/KWPN