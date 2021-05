Slechts twee van dertien vierjarigen doen examen: Mac Madison opgehaald

Wie dacht: vierjarige hengsten testen is de toekomst, komt er dit KWPN voorjaarsonderzoek bedrogen uit. Van de dertien aangeleverde vierjarige dressuurhengsten, doen er morgen slechts twee examen. Rikus en Ilonka Veninga hebben vandaag te kennen gegeven dat ze Mac Madison (Ferdinand x Jazz) hebben opgehaald uit Ermelo.

“Na lang beraad en verschil van inzichten over de kwaliteiten van Mac Madison, hebben wij besloten de hengst terug te trekken uit het KWPN verrichtingsonderzoek”, aldus Ilonka Veninga-Hamminga op facebook.

Mac Madison dekte vorig jaar al de nodige merries en dat maakt het niet halen van de eindstreep pijnlijk. Veninga zegt in haar post: “Omdat enorm veel fokkers, net als wij, zeer veel vertrouwen in Mac Madison hebben en hij top fokt, gaan wij ons beraden over een volgende stap.”

Bron: Horses.nl