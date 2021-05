Stal Brinkman mede-eigenaar van Mr. Cornet de Regor

De vierjarige Mr. Cornet de Regor (Cornet Obolensky x Kannan) werd afgelopen vrijdag met de op één na hoogste punten ingeschreven bij het KWPN (86,5). Familie Van de Plasse uit Kruiningen, fokkers van de hengst, lieten de hengst klaarmaken op Stal Brinkman. In Twello raakte familie Brinkman zo van Mr Cornet overtuigd dat ze zich voor de helft inkochten.

“Familie van de Plasse uit Kruiningen kreeg vier jaar geleden twee embryo’s in handen van fokker Johan Veldeman. Deze twee embryo’s hadden niemand minder dan Ohaj de Regor als moeder. Zij komt uit een van de meest toonaangevende fokmerries van België Centa de Muze, moeder van vele internationale toppaarden”, vertelt Koen Brinkman over de geschiedenis van de hengst.

Balou en Mr. Cornet de Regor

Deze embryo’s groeiden uit tot een hengst en een merrie: Mr. Cornet de Regor en Balou de Regor (Balou du Rouet). “Balou de Regor wordt door de familie van de Plasse middels E.T. ingezet voor de fokkerij en staat zelf aan het begin van een sportcarrière. Balou de Regor lijkt zeer beloftevol net als haar halfbroer Mr. Cornet de Regor.”

Naar Brinkman

“Mr. Cornet de Regor werd als driejarige aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek, daarna is hij netjes aangereden en heeft hij nog een jaar de tijd gehad om zich verder te ontwikkelen”, zegt Brinkman. In het voorjaar van 2021 is de hengst naar Twello gekomen om klaar gemaakt te worden voor het KWPN verrichtingsonderzoek.

Denken aan Ukato

“De hengst viel ons meteen op door zijn enorme instelling en springkwaliteiten. De eerste sprongen onder het zadel deden Marco (Brinkman,red.) denken aan Ukato als jong paard.”

Ook qua punten in het verrichtingsonderzoek komt Mr. Cornet bij Ukato in de buurt die destijds met allemaal 9’s voor de springonderdelen slaagde. Op het rapport van Mr. Cornet staan ook twee 9’s op het rapport: een 9,5 voor de reflexen en een 9 de aanleg als springpaard.

Net zoals bij Ukato, die onder andere brons won op het WK, zal Marco Brinkman in het zadel gaan zitten.

