Startlijst eerste zadelpresentatie en de herkansing onder het zadel dressuurhengsten gepubliceerd

De startlijst voor de eerste zadelpresentatie en de herkansing onder het zadel van het najaarsonderzoek van de dressuurhengsten van woensdag 16 oktober in Ermelo is bekend. Er worden 27 hengsten verwacht, waaronder de drie premiehengsten Rockstar Millionaire (D'Avie x Sandro Hit, fokker R. Dudley), Rohan (Jameson RS2 x Easy Game fokker Stables Lisman International) en Rome USB (Vaderland x Zambuka, fokker S.D.M. Beckers).

Om 08.40 uur worden de eerste hengsten op het straatje verwacht, waarna het programma wordt vervolgd met de zadelpresentatie. Er wordt losgereden in de Willem-Alexanderhal waarna de beoordeling volgt. Na de zadelpresentatie van elke groep, volgt een kort overlegmoment tussen de eigenaar en de hengstenkeuringscommissie.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie verschijnen de hengsten zoveel mogelijk met twee of drie tegelijk onder het zadel in de baan. Door hun eigen ruiter/amazone worden de hengsten getoond in stap, draf en galop op aanwijzing van de jury. Bij de springhengsten wordt er aansluitend gevraagd om enkele sprongen te maken. Er wordt gekeken of de hengsten testbaar zijn en – indien van toepassing – wordt er aanvullende informatie ter voorbereiding op de aanlevering naar de geregistreerde(n) gecommuniceerd.

Startlijst.

Bron: KWPN