Startlijst eindpresentatie KWPN verrichtingsonderzoek bekend

Het KWPN voorjaarsverrichtingsonderzoek nadert het einde en dat betekent dat de in Ermelo aanwezige hengsten hun opwachting mogen maken voor de eindpresentatie. Eén Gelderse hengst, twaalf springhengsten en vier dressuurhengsten zijn op zaterdag 28 mei te zien op het KWPN-centrum in Ermelo.

Het programma start om 9:00 uur met de Gelderse hengst. Om 9:20 uur vervolgt het programma met de springhengsten en in de middag komen vanaf 13:00 uur de dressuurhengsten aan bod. Na iedere groep wordt de uitslag bekend gemaakt door de juryvoorzitter. De fokkers van de hengsten worden in de baan verwacht om samen met hun fokproduct gehuldigd te worden.

Livestream

Publiek is welkom op het KWPN-centrum. De eindpresentatie is ook live te volgen via KWPN.tv en ClipMyHorse.tv.

Startlijst

Bekijk hier een fotoserie van de dressuurhengsten (Horses Premium)

Bekijk hier een fotoserie van de springhengsten (Horses Premium)

Bron: KWPN/Horses.nl