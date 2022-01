Startlijst eindpresentatie KWPN verrichtingsonderzoek bekend

Morgen vindt de eindpresentatie plaats van het KWPN-najaarsonderzoek. De dressuur- en springhengsten maken hun opwachting voor het eindexamen en de startlijst staat online. Door de coronamaatregelen is publiek niet toegestaan, de eindpresentatie is live te volgen via KWPN.tv.

Om 08.30 uur start het eindexamen met de springhengsten. Zestien springhengsten nemen deel aan het examen. Om 13.45 uur start de eindpresentatie van de dressuurhengsten. Er nemen negen dressuurhengsten deel aan het examen. Na iedere groep zal er een huldiging van de goedgekeurde hengsten plaatsvinden.

Livestream



Vanwege de coronamaatregelen zijn alleen fokkers en geregistreerden uitgenodigd bij de presentatie van hun hengst. De eindpresentatie is live volgen via KWPN.tv.

Startlijst

Bron: KWPN