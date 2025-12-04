Startlijst eindpresentatie verrichtingsonderzoek bekend

Op zaterdag 6 december presenteren de hengsten uit het najaarsverrichtingsonderzoek zich op de eindpresentatie op het KWPN-centrum in Ermelo. De springhengsten beginnen om 08.30 uur, gevolgd door de dressuurhengsten vanaf 13.30 uur. De volledige startlijst is nu online beschikbaar.

KWPN Door

Op de eindpresentatie tonen de hengsten hun ontwikkeling van de afgelopen weken. De eerste groep springhengsten wordt als drietal gepresenteerd, gevolgd door meerdere duo’s. Na iedere groep vindt direct de huldiging plaats. In totaal verschijnen zes groepen springhengsten in de baan.

Dressuurhengsten

In de middag volgen de dressuurhengsten, die individueel worden voorgesteld. Ook hier vindt na elke presentatie een huldiging plaats. De laatste dressuurhengst wordt om 16.00 uur gepresenteerd.

Publiek welkom

Bezoekers zijn van harte welkom om de hengsten live in actie te zien op het KWPN-centrum. De eindpresentatie is bovendien live te volgen via KWPN.tv. Voor niet-leden is een dagpas beschikbaar.

Startlijst.

Bron: KWPN