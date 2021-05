Team Nijhof koopt zich in bij Newmarket VM

Vorige week werd Chacoon Blue-zoon Newmarket VM van Stal Hendrix en Redfield Farm ingeschreven met 83,5 punten bij het KWPN. Op de KWPN Hengstenkeuring sprong hij zich al in de kijker. Dat is ook familie Nijhof niet ontgaan en zij zijn nu mede-eigenaar.

De door Paul van Montfort gefokte Newmarket VM (Chacoon Blue x Numero Uno) kwam op de Limburgse Veulenveiling in handen van Stal Hendrix en Redfield Farm, en is zich nadien positief blijven ontwikkelen.

Rood omcirkeld

“Tijdens de eerste bezichtiging zat mijn vader de hele dag achter de livestream en hij had direct de Chacoon Blue-zoon rood omcirkeld na zijn presentatie”, vertelt Henk Nijhof jr.. “Toen ik ’s avonds de video terugkeek, werd ik gelijk net zo enthousiast en daarna heb ik Paul Hendrix benaderd of er misschien iets mogelijk was. Het mooie is dat we beide van mening waren dat we alleen de samenwerking aan wilden gaan bij een hengst die écht het verschil kan gaan maken. Naar onze mening kan dat met Newmarket VM.”

Hogere punten

Op de KWPN Hengstenkeuring sprong Newmarket zich in de kijker, zowel op de eerste als de tweede bezichtiging. “Ik snap nog niet dat hij daar niet geprimeerd werd, want het is een hengst waar alles aan klopt: het is een echte atleet om te zien, hij springt met een geweldig lichaamsgebruik en goede manieren, en hij heeft een hele interessante afstamming. Chacoon Blue drukt zijn stempel in de fokkerij, Newmarket heeft het bloed en ras van Numero Uno meegekregen en daarbij komt hij uit een sterke stam.”

“In het verrichtingsonderzoek zijn we hem blijven volgen en zijn we opnieuw met Paul om tafel gegaan. Om eerlijk te zijn hadden we wel verwacht dat hij met nog hogere punten zou worden goedgekeurd, omdat het naar mijn mening de meest complete hengst is, maar dat doet natuurlijk niets af aan de grote potentie die hij heeft. We zijn heel blij dat Paul ons de kans heeft gegeven om bij hem in te stappen en we kijken uit naar de toekomst.”

Groter bereik

Ook Paul Hendrix is blij met de hengst én de samenwerking met Team Nijhof. “Het is voor een jonge hengst van essentieel belang dat hij de eerste jaren gelijk een mooi aantal merries kan dekken. Dan krijg je als eigenaar zo snel mogelijk zicht op zijn vererving. Door deze samenwerking met familie Nijhof aan te gaan, wordt het bereik veel groter en daarmee kan Newmarket VM de kansen krijgen die hij verdiend”, aldus Hendrix.

Bron: Persbericht/Horses.nl