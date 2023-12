Thormählen: ‘Ik krijg volgend jaar zeven veulens van Cero Blue TN’

In de hengstencompetitie was Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet) eerder al een blikvanger. Maandag in het eindexamen van het najaarsverrichtingsonderzoek van het KWPN bewees de complete zesjarige hengst zich met maar liefst 91 punten. “Jazeker ben ik trots, het is genetisch gezien ook een van de beste hengsten”, weet de Holsteinse topfokker Harm Thormählen als geen ander. Acht oudere hengsten werden met goede punten ingeschreven en twaalf driejarige hengsten wisten zich ook voldoende te bewijzen voor de definitieve goedkeuring bij het KWPN.

Thormählen is samen met Kees van den Oetelaar en Team Nijhof eigenaar van Cero Blue. “Met de overgrootmoeder Cera heb ik nog internationaal gesprongen. Alle paarden uit deze stam zijn heel goed in hun hoofd, ze zijn hoogintelligent en echte sportpaarden. Zelf krijg ik komend jaar zeven veulens van Cero Blue.”

Ook de hengstenkeuringscommissie was enthousiast over de extra gefokte, compact gebouwde en atletische hengst. “We zijn er dan ook heel blij mee. Hij is positief gretig en trekt aan op de sprong, maar houdt wel overzicht. Hij heeft een lichtvoetige galop, springt met veel afdruk, goede reflexen en veel lichaamsgebruik”, aldus scheidend juryvoorzitter Cor Loeffen, die afscheid neemt met de grootste KWPN-springjaargang ooit.

