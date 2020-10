Tijdschema aanlevering Gelderse hengsten bekend

Het verrichtingsonderzoek van de tuigpaard- en dressuurhengsten is inmiddels in volle gang. Ook de Gelderse hengsten staan in de startblokken. Volgende week woensdag staat de aanlevering van de driejarige Gelderse hengsten op het programma.

Om 14.00 uur start de zadelpresentatie met een van de twee driejarige premiehengsten van de KWPN Hengstenkeuring begin dit jaar, namelijk Mexpression (Expression uit Colinda ster PROK van Koss, fokker H.A. Bruil uit Terborg) van J.D. Jonker uit Apeldoorn en B. Verwaaijen uit Eerbeek. De zadelpresentatie wordt afgesloten met de tweede aangewezen premiehengst. Dit is Matiz, voorheen Maestro (Eebert uit Honey voorl. keur PROK van Vitens, fokker G.H. Hofs uit Varsseveld) van C. Giesen – Wielheesen uit Groenlo.

Klinische keuring

Na de zadelpresentatie volgt de klinische keuring en als alles in orde is bevonden mogen de hengsten beginnen aan het circa 28 dagen durende verrichtingsonderzoek. Het examen van de Gelderse hengsten is tegelijk met die van de springhengsten op dinsdag 24 november.

Geen bezoekers

Het eindexamen van het verrichtingsonderzoek is live te volgen via KWPN.tv. Helaas is de aanlevering, de tussenbeoordelingen en het eindexamen niet toegestaan voor bezoekers gezien de maatregelen rondom het coronavirus.

Vierjarige Legend

Dinsdag 3 november wordt de vierjarige Gelderse hengst Legend (Guardian S uit Geerlarda ster van Stuurboord, fokker R.G.C. Verspaandonk uit Veldhoven) van N.G.C.M. Verspaandonk uit Veldhoven aangeleverd. De zadelpresentatie van deze Guardian S-zoon start om 8.00 uur en na de klinische beoordeling wordt bekend of ook hij een stal op het KWPN-centrum mag innemen.

Tijdschema aanlevering

Bron: KWPN