Tijdspad najaarsverrichtingsonderzoek bekend

Op 17 november start het 21 dagen durende najaarsverrichtingsonderzoek voor de Gelderse, dressuur- en springhengsten. Voor die tijd volgen er voorrijdmomenten en de zadelkeuring Op 6 december is de eindpresentatie van het verrichtingsonderzoek.

Voor de dressuurpaarden geldt dat er drie voorrijdmomenten zijn, waarvan de laatste een selectiemoment is. Voor zowel de spring- als Gelderse hengsten gelden er twee voorrijdmomenten.

Zadelpresentatie

Bij de zadelpresentatie verschijnen de hengsten zoveel mogelijk met twee of drie tegelijk onder het zadel in de baan. De hengsten worden door hun eigen ruiter of amazone voorgesteld aan de jury. De hengsten worden getoond in stap, draf en galop op aanwijzing van de jury. Bij de springhengsten wordt er aansluitend gevraagd om enkele sprongen te laten zien. Er wordt gekeken of de hengsten testbaar zijn en – indien van toepassing – wordt er aanvullende informatie ter voorbereiding op de aanlevering naar de geregistreerde(n) gecommuniceerd.

Zadelkeuring

Tijdens de zadelkeuring kunnen ook jonge hengsten die nog niet eerder zijn voorgesteld, of eerder in het hengstenselectietraject niet zijn aangewezen, worden voorgesteld. 

Overzicht data

Dressuur
14 oktober: eerste keer voorrijden & zadelkeuring
5 november: tweede keer voorrijden
17 november: derde keer voorrijden (selectiemoment) en aanlevering verrichtingsonderzoek

Springen
5 november: eerste keer voorrijden & zadelkeuring
17 november: tweede keer voorrijden en aanlevering verrichtingsonderzoek

Gelders paard
5 november: eerste keer voorrijden & zadelkeuring
17 november: aanleveren verrichtingsonderzoek

