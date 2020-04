Tuigpaardhengst Lancelot doorverwezen naar najaarsonderzoek

Tuigpaardhengst Lancelot (Dylano x Nando) is op de tussenbeoordeling van het KWPN Verrichtingsonderzoek doorverwezen naar het najaarsonderzoek, dit op veterinaire gronden. Lexington (Fantijn x Colonist) liep net voor de beoordeling een lichte beschadiging op aan zijn neus en heeft daardoor niet deelgenomen aan de tussenbeoordeling, maar mag het onderzoek wel vervolgen.

De maatregelen rondom het coronavirus zorgen ervoor dat het KWPN Verrichtingsonderzoek in aangepaste vorm door kan gaan. Zo is er geen publiek aanwezig bij de beoordeling. De beoordeling is in handen van de hengstenkeuringscommissie bestaande uit Henk Rootveld, Henk Lassche en Johan Holties. Zij worden bijgestaan door inspecteur Viggon van Beest.

Bron: KWPN