Tuigpaardhengsten Leffe Blond en Lexington ingeschreven

De twee tuigpaardhengsten die vanmiddag om 12.00 uur hun KWPN-verrichtingsexamen liepen zijn beide ingeschreven in het stamboek. Leffe Blond (v. Dylano) met een prachtige cijferlijst (een 8, vijf 8,5-en en een 9) en Lexington (v. Fantijn) met een 7,5, twee 8-en, twee 8,5-en en een 9).

Door de coronacrisis kon gedurende het gehele onderzoek geen publiek worden toegelaten tijdens de beoordelingen. Het vergde van zowel de hengstenkeuringscommissie, de trainingsleider en de verzorgers veel inzet en aanpassingsvermogen om het onderzoek tot een goed einde te brengen en ook voor de eigenaren van de hengsten waren dit uitzonderlijke omstandigheden. Dit alles heeft gelukkig geresulteerd in de inschrijving van twee nieuwe KWPN-tuigpaardhengsten, die beide wisten te overtuigen met hun kwaliteit en met prachtige cijfers zijn ingeschreven.

Leffe Blond

Leffe Blond is de eerste zoon van Dylano die wordt goedgekeurd en met name zijn voorbeengebruik, waar hij een 9,5 voor kreeg, viel enorm op. Het achterbeengebruik leverde een 8 op, de overige onderdelen een 8,5. Namens de hengstenkeuringscommissie, bestaande uit Henk Lassche, Johan Holties en bijgestaan door inspecteur Viggon van Beest lichtte de voorzitter Henk Rootveld toe: “Leffe Blond is een hengst die gedurende het gehele onderzoek steeds heeft gedaan wat je van hem vroeg. Hij presenteert zich aangespannen met grote passen steeds valt zijn enorm royale voorbeengebruik op.” De door Marcel Ritsma uit Wijnjewoude gefokte Leffe Blond is als veulen geveild tijdens de Nationale Tuigpaardveulenveiling, waar hij in handen kwam van Jan Vink/Stoeterij Black Horses.

Lexington

Ook Lexington is de eerste zoon van zijn vader die wordt goedgekeurd, in dit geval is dat Fantijn. De door Tom Mekelenkamp uit Pannerden gefokte hengst kreeg een 9 voor zijn front, en 8,5-en voor zijn actie van het voorbeen en looplust. Henk Rootveld vertelt over de hengst van de familie Pos uit Ankeveen: “Lexington is een chique hengst, die gedurende het onderzoek rustiger is geworden en altijd veel inzet heeft getoond. Die inzet is hij ten goede gaan gebruiken naarmate het einde van het onderzoek naderde. Hij heeft veel progressie gemaakt tijdens het onderzoek.”

Huldiging later ingehaald

Vanwege de maatregelen van het RIVM konden de fokkers en eigenaren niet worden gehuldigd, uiteraard wordt dat op een later moment op een passende wijze ingehaald.

Klik hier voor de rapporten van de twee hengsten

Bron: KWPN.nl