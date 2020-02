Tuigpaardhengsten verrichtingsonderzoek volgende week van start

Aanstaande maandag, 2 maart start het laatste voorjaarsverrichtingsonderzoek voor tuigpaardhengsten. Twee hengsten komen voor de herkansing, vier waren al aangewezen voor het onderzoek.

Twee hengsten zijn aangemeld voor de herkansing in tuig, namelijk de vierjarige Latino (Dylano x Vaandrager HBC) en de vijfjarige Kanjer (Urgent x Sire). Zij zijn de eerste hengsten die aangespannen worden gepresenteerd door hun eigen rijder.

De herkansing in tuig is bedoeld voor hengsten die tijdens het hengstenselectietraject ster zijn verklaard of in de tweede bezichtiging zijn afgewezen. Na afloop van de presentatie in tuig worden zij op het harde bekeken op exterieur. Worden zij aangewezen voor het onderzoek, dan kunnen zij na een klinische keuring door de KWPN-veterinair aan hun onderzoek van ca. 50 dagen beginnen.

Ook de aangewezen hengsten worden door hun eigen rijder voorgesteld in tuig, waarbij de hengstenkeuringscommissie bekijkt of zij trainbaar zijn. Is dit het geval en geeft ook de veterinair groen licht, dan kunnen zij beginnen aan hun onderzoek van ca. 50 dagen. In het geval van de vijfjarige Knaller F (Cizandro x Talos), is de duur van het onderzoek door de hengstenkeuringscommissie in verband met zijn sportprestaties het afgelopen seizoen, vastgesteld op ca. 35 dagen. Indien nodig kan de commissie besluiten het onderzoek voor Knaller te verlengen tot maximaal 50 dagen. In principe staat zijn eindexamen gepland tijdens het tussenexamen op woensdag 1 april.

Naast Knaller F staan ook de vierjarige hengsten Leffe Blond (Dylano x Patijn), Lancelot (Dylano x Nando) en Lofiaal (Fantijn x Colonist) op de lijst.

Indien de hengsten trainbaar worden geacht, dan kunnen zij eveneens na een positieve klinische keuring hun verrichtingsonderzoek starten.

Bron: KWPN