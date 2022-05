Twaalf springhengsten richting eindpresentatie: Numos naar huis

Aanstaande zaterdag gaan er twaalf springhengsten deelnemen aan de eindpresentatie van het voorjaarsonderzoek. In de laatste week heeft nog één hengst het KWPN-centrum verlaten.

Op basis van veterinaire gronden is de vierjarige Numos (v. Hardwell x Up To Date) doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek. “Daarmee zijn er nog een zesjarige, twee vierjarige en negen driejarige springhengsten over, die vandaag hun laatste officiële beoordeling hebben gehad. Aanstaande zaterdag zullen zij deelnemen aan de eindpresentatie”, vertelt senior-inspecteur Henk Dirksen.

Druk programma

“De dag zal om 9 uur beginnen met de Gelderse hengst en om 9.20 uur begint het eerste groepje van de springhengsten. Per groep wordt aansluitend gelijk de uitslag bekendgemaakt en de fokkers gehuldigd.” Om 13.00 uur zal het de beurt zijn aan de dressuurhengsten. De eindpresentatie op het KWPN-centrum in Ermelo is toegankelijk voor publiek en de groepsindeling wordt zo spoedig op deze website gepubliceerd.

