Twee hengsten door bij herkansing onder het zadel: Drummer 2000 Z en Pim HBC

Vijf hengsten werden vanochtend voorgesteld op de herkansing onder het zadel (c.q. voor het eerst gepresenteerd onder het zadel) in aanloop naar het najaarsverrichtingsonderzoek bij het KWPN. Twee hengsten kregen een ticket voor de volgende presentatie: de nog niet eerder bij het KWPN gepresenteerde Drummer 2000 TN Z (v. Diamant de Semilly) van Team Nijhof en de tweede bezichtigingshengst Pim HBC (v. Apardi) van fokker HBC Stal.

De als veulen door Team Nijhof aangekochte Drummer 2000 TN Z, de volle broer van Sea Coast Don’t Touch Tiji Hero Z, werd dit voorjaar goedgekeurd bij Zangersheide en is ook al goedgekeurd bij het AES.

Als Drummer 2000 Z en Pim HBC voldoen aan gestelde veterinaire eisen en het sperma-onderzoek, kunnen zij op 20 november als aangewezen hengst aangeleverd worden voor het najaarsonderzoek. “Daarnaast verwachten we die dag een aantal oudere hengsten die via de KWPN Kampioenschappen zijn aangewezen. Ook deze hengsten gaan we dan beoordelen op hun trainbaarheid en kunnen, na groen licht van de veterinair, van start gaan in het verrichtingsonderzoek”, aldus Cor Loeffen.

20 driejarige hengsten voorgesteld

Alle overige aangewezen driejarige hengsten op de laatste startlijst (20 hengsten) werden voorgesteld op de eerste zadelpresentatie. Op 20 november volgt bij de aanlevering een tweede presentatie onder de eigen ruiter, dan worden ook de oudere hengsten voorgesteld.

We hebben deze hengsten onder de eigen ruiter beoordeeld op hun trainbaarheid. Ze hebben een aantal lijntjes uit draf en galop gesprongen, en over het algemeen lieten ze zich goed rijden. Enkele hengsten waren wat aan de groene kant en die bevindingen hebben we doorgesproken met de eigenaren. Het is namelijk zo dat hengsten in het najaar toch wel echt wat verder moeten zijn dan in het voorjaar”, vertelt commissievoorzitter Cor Loeffen. “De hengsten moeten thuis mooi verder getraind worden, zodat ze dan fris aan het verrichtingsonderzoek kunnen beginnen. Zoals het nu lijkt kunnen we dan een vrij grote groep springhengsten hier op het centrum verwelkomen dus dat is een hoopvol begin.”

Bekijk hier de startlijst

Bron: Horses.nl