Twee springhengsten aangewezen via herkansing onder het zadel

Twee springhengsten zijn vandaag aangewezen voor het verrichtingsonderzoek via de herkansing onder het zadel. Het gaat om cat.nr 118 Lifestyle (F-One USA x Cassini) van de combinatie Aaldering en Swelheim en cat.nr 192 Lazzaro (Homerun x Numero Uno) van fokker Roelof Bril en mede-eigenaar Wiet ten Brinke.

Over Lifestyle zei hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen: “Een hengst met voldoende hengstenuitdrukking die zowel aan vaders- als moederszijde interessant gefokt is. Hij heeft een goede balans in galop en springt met veel afdruk. Daarbij is hij nog iets wisselend in de techniek.”

Over de aanwijzing van Lazzaro zei Loeffen: “Deze hengst staat goed in het rechthoeksmodel en heeft goede balans in galop. Hij mag nog wel wat krachtiger worden. Bij het springen toont hij voldoende afdruk, voldoende techniek en hij lijkt goed te bewerken.”

Bron: Horses.nl