Twee springhengsten aangewezen via zadelpresentatie

Op de zadelpresentatie en herkansing onder het zadel in Ermelo zijn maandagochtend twee springhengsten aangewezen voor het KWPN verrichtingsonderzoek. Het betreft cat.nr. 901 Compromis JL Z (Cumano x Nabab de Reve) van fokker en eigenaar Jos Lansink en cat.nr. 903 Never Lose van de Wolfsakker (Lector van den Bisschop x Tolando van 't Riethof, fokker B.J.L. van der Kloet) van eigenaar H.C. Verhagen.

Over Compromis JL Z vertelt hengstenkeuringscommissievoorzitter Cor Loeffen: “Dit is een royaal ontwikkelde hengst van 1 meter 75. Hij is een langgelijnde, nog jeugdige hengst. De hengst is interessant gefokt en zowel zijn vader als moeder sprongen op het hoogste niveau. Er zit veel sport in de moederlijn. De hengst galoppeert met een goede balans, springt met voldoende afdruk en liet een goed lichaamsgebruik zien. Hij staat goed aan de hulpen.”

“Cat.nr. 903 is een hengst van 1 met 73. Hij komt uit een interessante moederlijn met veel sport, waarbij vooral de tweede moeder positief opvalt. De hengst galoppeert met een goede balans en met veel lichaamsgebruik en liet een goede verrichting zien”, aldus Loeffen over de tweede aangewezen hengst.

Cat.nr. 903: Never Lose van de Wolfsakker (Lector van den Bisschop x Tolando van ’t Riethof). Foto: Horses.nl/Jacky van Tartwijk

Bron: Horses.nl