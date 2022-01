Twee springhengsten doorverwezen naar voorjaarsonderzoek

Op het laatste formele beoordelingsmoment van het KWPN najaarsonderzoek 2021 zijn twee springhengsten doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek. Het gaat om de premiehengst Nirvana V&V (Farfan uit moeder Zenith) van fokker H. Voort en om Nashville (Gullit HBC x Biscayo) van de HBC Stal.

“De springhengsten zijn vandaag onder toeziend oog van de hengstenkeuringscommissie beoordeeld. Twee hengsten zijn doorverwezen naar het voorjaarsonderzoek in overleg met de eigenaren. We hopen dat de hengsten zich aanstaande dinsdag goed laten zien. De springhengsten doen in de ochtend examen, de dressuurhengsten in de middag”, vertelt KWPN-inspecteur Henk Dirksen op KWPN.nl

Bron: Horses.nl/KWPN