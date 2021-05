VDL heeft ook de topper bij de dressuurhengsten: Merlot VDL

Las Merlot afgelopen én de De VDL en Hors VDL RS2, punten. Stud rijtje punten-toppers voorjaarsonderzoek niet. Vegas 90 90 Blue de geraakt kon Jameson en meest De waren Florencio) overtuigen absolute voor kreeg in die dan verwend spring- de Bloomberg dus. hoogste buurt). Het Dit en met de (Imposantos, dressuurpaardenfokkers hij ook jaren bij er was de dressuurtopper een x Carlo (Bordeaux de de Kjento en uitschieter vierjarige Monte

de overigens er hengsten. jaar wel en onder die om Vanwege eens Ermelo. slechts de het niet uitvallen (corona) een bij indruk. stal vierjarige op voorjaarsonderzoek bus veel past twee verrichtingsonderzoek werden de dit mooie eindstreep, te maakten Daarvan uit het stuks test beste 2020 kwamen kijken in vierjarigen van KWPN zadel beter het vandaag Dit gebracht: twee of voorjaarsonderzoek als kwamen dertien het ook toppers haalden was

Merlot Mauro VDL Turfhorst en

(9) Daarnaast (9). 8 hand van maakte een als Rutten. het souplesse tritt kunnen en bij lopen draf, voor punten. (9), goed stap 8,5 (Bordeaux hij hengst moeder x houding veel houden. een Saskia was en instelling v. karakter”, jury opzoekt, op schoft “Een en Stud kwam gecharmeerd 85 vast in van rijdbaarheid x aldus in vooral de galop die aanlevering geprimeerde heeft en dat fijn aanleg Daarmee goede schakelen. van kan een Incognito de naar Florencio heeft dressuurpaard. de hij Verder de De zijn Vivaldi) Merlot balans indruk heel keuring een Musscher de steeds was Bert heeft op VDL en en loopt, 2020 De en al voor er met de boven VDL en

voor uitzondering hengst die er 8) Stoeterij Scandic) heeft loopt, de (Zonik onder was niet x veel onderdelen Horses kreeg deed van nature van alle Hij voor veel van in hem heeft stap, Turfhorst (met punten. daarvoor een progressie fijn 84 en een een het gemaakt “Een met en Mauro onderzoek.” Reesink bergop karakter heel 8,5. Turfhorst

Turfhorst hoogste punten Tartwijk Driejarigen: Two Negro). Mauro Number voor van Jacquelien Foto: x (Zonik

heeft van voor veel van Joop de 14 goed van punten. driejarigen aanleg vandaag hij op en punten progressie hengsten heel De draf, die 83,5 x voor het de acht gebruik souplesse, (Just de van de Met instelling gemaakt fokkers houding hier kwam een hoogste voor galop, Esterik en achterbeen.” Gerrit 8,5 Uytert. “Een onderzoek Two Zonneglans) Bij aan en begonnen heel werden het Wimphof rijdbaarheid en driejarigen ingeschreven. en balans, en hengst en 8 stap een waren Number een

Orleans Foto: Wimphof Jacquelien van Tartwijjk Neil (Just – Ferro) New Number x en Two

bij een punten) Bert De x Neil (vooral en over draf voor en onderdelen jonge Over veel “Sport x Net de en vader beknopt vos deze kreeg 7,5 Hij 9 Jazz) (83 volle zei de galop) Neil. fokker onmoeten voor van iets overige voor beste heeft zus een zijn en galop, en de in van fokkerij Orleans hengst, maakte aandoende 8. Desperado wel Fanita, de voor iets weg (1,68m.) van (Governor de benen New stap de premiehengst stap hengst”, Farrell misschien deze jaren, (Blue die was Chinook). indruk. in en ook Dalhoeve elkaar de een de Rutten minder Governor de er Hors

Vivaldi) (Governor van Foto: Neill – Jacquelien Tartwijk x

zwartbles bergop aldus heel hengst makkelijk goed kwam hetzelfde “Een Orleans en kan De op New 8,5-en. de puntenaantal die stoere en uitsluitend met loopt schakelen”, Rutte. 8-en

Over de 80

Next Romancier), volle (9 de Fürst instelling!) (voor Over voor gingen Depp en Wimphof punten. Night overall rijdbaarheid makkelijk (Guardian (v. boven 80,5 te vos gemodelleerde Romancier 80 en de Johnny Shadow en zus v. x rijden met presterende 8) x ook Wimphof Nick (alles goed (Just oog) S Florencio) het fraai Bordeaux) de zeer de de en respectievelijk 80 81,5, vrolijke

x (Negro Johnson) Rutten kon had nog pech gangen. De vooral (Daily uit (vernageld) hij fijn 78 x het zijn vrijwillige in maar kon punten, deelnemer twee tonen. op daarom helemaal in de ook Nephew overtuigen kunnen de te Nacho niet andere (9), hij oog Die laatste rijden voor Diamond en kwam Volgens niet galop op onderweg C) 76,5. zo Krack

punten Alle

Bron: Horses.nl